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06:31, 15 ноября 2022Наука и техника

Найден новый способ сохранения свежести фруктов при перевозках

Antioxidants: разработан новый метод сохранения свежести фруктов и овощей при перевозках

Фото: Hoach Le Dinh / Unsplash

Ученые из Университета Йоханнесбурга нашли новый способ сохранения свежести фруктов и овощей при перевозках. Согласно данным работы, опубликованной в журнале Antioxidants, соединения в кожуре маракуйи могут стать альтернативой существующим покрытиям.

На данный момент при транспортировке скоропортящихся растительных продуктов используются пластиковая упаковка или опыление воском. Такие методы могут быть не слишком удобными для потребителя или неэкологичными.

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Теперь специалисты разработали новое покрытие. Для этого они измельчили, микрокапсулировали, высушили кожуру маракуйи (Passiflora edulis Sims). Поскольку в ней содержится высокое количество антиоксидантов и полифенолов, она обладает всеми необходимыми качествами для сохранения свежести фруктов и свежей нарезки в съедобной оболочке.

Полученный порошок препятствует проникновению кислорода, удерживает внутри влагу и защищает от окисления, при этом не изменяя вкусовые качества и внешний вид. Это покрытие также может использоваться в натуральных пищевых добавках для продления срока годности продуктов.

Ранее сотрудники Гарвардской школы здоровья вычислили оптимальную для сохранения окружающей среды диету. Выяснилось, что соблюдение здорового питания с преобладанием растительных продуктов приводит к снижению выбросов парниковых газов.

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Елена Апазиди
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