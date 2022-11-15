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15:02, 15 ноября 2022Россия

Российский чиновник заявил о «розовых жопах» критиков помощи резервистам

Орловский чиновник назвал «критиками с розовыми жопами» недовольных помощью мобилизованным
Сергей Лежнев

Сергей Лежнев. Кадр: Info Orel / YouTube

Советник губернатора Орловской области Андрея Клычкова Сергей Лежнев указал критикам обеспечения мобилизованных из региона на их «розовые жопы». Свой ответ он разместил в Telegram-канале.

Так он отреагировал на общественный резонанс, который возник после публикации видео, на кадрах которого мобилизованные резервисты с легкостью рвут поставленную российским регионом экипировку руками, а также гнут о консервные банки ножи, присланные чиновниками. По словам Лежнева, комментаторы будут недовольны всем. Он также предложил им сменить род деятельности.

«Не хочу обсуждать этих ребят с видео. Но вот люди, которые это комментируют, так ловко комментируют. Вы, комментаторы с розовыми жопами, прекращайте заниматься этой фигней! Пора уже от комментариев отказываться и переходить к реальным действиям», — заявил Лежнев.

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В той же записи он еще раз упомянул «розовые жопы» комментаторов и посоветовал им не мешать «взрослым дядям помогать». После публикации этой аудиозаписи активист общества «Граждане Орла» Годимир Орловский вызвал Лежнева на поединок, однако чиновник от выяснения отношений отказался, сославшись на то, что он не боец.

Упомянутое видео комментировал и сам глава региона. Клычков посоветовал недовольным экипировкой мобилизованным покупать ее самим. На заявления своего помощника он при этом не отреагировал.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что мнение солдат Вооруженных сил России, использующих различную экипировку, должно учитываться по каждому элементу.

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Валерий Розенберг
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