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15:51, 2 ноября 2022Россия

Путин заявил о важности мнения солдат по каждому элементу экипировки

Путин заявил, что мнение солдат по каждому элементу экипировки должно учитываться

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Мнение солдат Вооруженных сил (ВС) России, использующих различную экипировку, должно учитываться по каждому элементу. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.

По его словам, по каждому элементу экипировки должно быть учтено мнение тех, кто непосредственно использует ее и понимает, как он выполняет функцию, ради которой создавался.

«Имею в виду и снаряжение, и медицинскую аптечку, и любые другие предметы. Даже те, которые, возможно, на первый взгляд кажутся незначительными», — объяснил глава государства.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в России нужно организовать жесткую систему контроля при обеспечении потребностей. Также он указал на необходимость сформировать обратную связь производителей и потребителей.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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