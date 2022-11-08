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17:59, 8 ноября 2022Россия

Российский губернатор посоветовал недовольным экипировкой покупать ее самим

Орловский губернатор посоветовал недовольным экипировкой мобилизованным покупать ее самим

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Мобилизованные россияне, которые оказались недовольными выданной им экипировкой, могут купить ее самостоятельно. Об этом заявил губернатор Орловской области Андрей Клычков во время трансляции на странице во «ВКонтакте», обратил внимание РБК.

Во время прямой трансляции главе российского региона завали вопросы об обмундировании призывников. Клычков сообщил, что власти закупили «по максимуму то, что было, другого ничего не было», при этом пообещав заменить некачественную продукцию на новую в случае, если что-то порвалось.

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Клычков указал, что власти Орловской области потратили на экипировку мобилизованных десятки миллионов рублей. «Если кому-то не нравится [обмундирование], покупайте сами. Всем не угодишь, наверное», — сказал он.

Заявление Клычкова раскритиковали в президентском Совете по правам человека (СПЧ). Член Совета Кирилл Кабанов в своем Telegram-канале написал, что губернатор «умудрился возглавить антирейтинг по публичным высказываниям в отношении мобилизованных». Он также подчеркнул, что глава российского региона делает подобные заявления после требований президента Владимира Путина обеспечить военнослужащих всем необходимым.

«Однако сам губернатор не стесняется принимать в своих интересах подношения в виде авто класса люкс от заинтересованного бизнеса, который работает с бюджетными деньгами региона», — написал член СПЧ.

Кабанов также возмутился тому, что региональные надзорные органы не заинтересовались действиями Клычкова и не увидели в них коррупционных проявлений. СПЧ направил дополнительные запросы, добавил он.

Ране Путин заявил, что мнение солдат Вооруженных сил России, использующих различную экипировку, должно учитываться по каждому элементу.

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Анастасия Шейкина
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