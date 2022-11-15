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12:25, 15 ноября 2022Россия

Губернатор раскрыл подробности жесткой посадки Ми-8 в Иркутской области

Губернатор Кобзев заявил, что совершивший жесткую посадку Ми-8 летел на месторождение
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Кирилл Кухмарь / Коммерсантъ

Вертолет Ми-8, который совершил жесткую посадку в Жигаловском районе Иркутской области, следовал на месторождение. Такие подробности раскрыл губернатор российского региона Игорь Кобзев в Telegram-канале.

«На борту экипаж и вахтовики. Борт летел на Ковыктинское газоконденсатное месторождение. Экипаж по телефону вышел на связь», — написал Кобзев.

По его данным, в результате жесткой посадки воздушного судна никто не погиб. К месту ЧП отправились спасатели. Ми-8 упал в 80 километрах от райцентра, сообщил глава региона и пообещал информировать о случившемся.

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Иркутской области 15 ноября. В единой дежурно-диспетчерской службе уточнили, что воздушное судно выполняло технический рейс, оно принадлежит местной авиакомпании «Ангара».

Мэр Жигаловского района, в свою очередь, сообщил, что на борту воздушного судна не было пассажиров — там находились три члена экипажа и стюардесса.

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Анастасия Шейкина
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