Губернатор раскрыл подробности жесткой посадки Ми-8 в Иркутской области

Губернатор Кобзев заявил, что совершивший жесткую посадку Ми-8 летел на месторождение

Вертолет Ми-8, который совершил жесткую посадку в Жигаловском районе Иркутской области, следовал на месторождение. Такие подробности раскрыл губернатор российского региона Игорь Кобзев в Telegram-канале.

«На борту экипаж и вахтовики. Борт летел на Ковыктинское газоконденсатное месторождение. Экипаж по телефону вышел на связь», — написал Кобзев.

По его данным, в результате жесткой посадки воздушного судна никто не погиб. К месту ЧП отправились спасатели. Ми-8 упал в 80 километрах от райцентра, сообщил глава региона и пообещал информировать о случившемся.

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Иркутской области 15 ноября. В единой дежурно-диспетчерской службе уточнили, что воздушное судно выполняло технический рейс, оно принадлежит местной авиакомпании «Ангара».

Мэр Жигаловского района, в свою очередь, сообщил, что на борту воздушного судна не было пассажиров — там находились три члена экипажа и стюардесса.