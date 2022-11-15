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12:12, 15 ноября 2022Россия

Власти подтвердили жесткую посадку вертолета в Приангарье

Мэр Жигаловского района Иркутской области подтвердил жесткую посадку вертолета

Фото: Richard Felix / Unsplash

Власти подтвердили жесткую посадку вертолета в Жигаловском районе Иркутской области. Об авиапроисшествии сообщил мэр района Игорь Федоровский, его слова приводит ТАСС.

По его словам, на борту воздушного судна не было пассажиров — там находились три члена экипажа и стюардесса. Вертолет совершил жесткую посадку в 78 километрах от Жигалово, добавил он.

В Приангарье к месту жесткой посадки Ми-8 вылетел спасательный вертолет. В Центральной районной больнице сообщили, что сведений о пострадавших не поступало.

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Иркутской области 15 ноября. В единой дежурно-диспетчерской службе уточнили, что воздушное судно выполняло технический рейс, оно принадлежит местной авиакомпании «Ангара».

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Анастасия Шейкина
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