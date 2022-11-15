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11:39, 15 ноября 2022Россия

Вертолет совершил аварийную посадку в российском регионе

В Иркутской области совершил аварийную посадку вертолет авиакомпании «Ангара»
Архивное фото.

Архивное фото.. Фото: Ashutosh Pandey / Unsplash

В Иркутской области вертолет авиакомпании Ангара совершил аварийную посадку. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

На борту воздушного судна, по данным собеседника телеканала, находились четыре человека. Согласно предварительной информации, погибших в результате происшествия нет, данные о пострадавших уточняются.

«Вертолет Ми-8 местной авиакомпании выполнял технический рейс и совершил аварийную посадку в Жигаловском районе», — приводит «Интерфакс» слова единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС).

По данным агентства, четыре человека, находящиеся на борту, получили травмы различной степени тяжести.

Ранее 8 ноября самолет санитарной авиации Ми-2 потерпел крушение в Костромской области во вторник — он упал в нескольких километрах от аэропорта «Сокеркино» во время захода на посадку.

Погиб один человек — пациент, которого перевозили на вертолете. На борту также находились два фельдшера и два пилота — они находятся в реанимации. Предварительно, причиной падения могла стать техническая неисправность и ошибка пилота.

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Никита Абрамов
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