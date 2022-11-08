Стала известна вероятная причина крушения Ми-2 в Костромской области

ТАСС: причиной крушения Ми-2 могли стать неисправность и ошибка пилота

Причиной крушения вертолета Ми-2 в Костромской области могли стать техническая неисправность и ошибка пилота. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Точная причина аварийной посадки вертолета Ми-2 устанавливается. Рассматриваются две версии — неисправность и ошибка пилотирования», — уточнил собеседник агентства.

Он также сообщил, что воздушное судно принадлежало авиакомпании «Костромское авиапредприятие». В результате крушения вертолет оказался сильно поврежден.

О падении воздушной машины, выполняющий санитарный рейс, стало известно вечером 8 ноября. Позднее в пресс-службе администрации Костромской области сообщили, что в результате аварии пострадали четыре человека, а также погиб пациент, которого везли в костромскую больницу.

По данным Mash, пилотом упавшего в Костромской области вертолета Ми-2 оказался 56-летний Дмитрий Вишневетский.