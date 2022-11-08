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18:45, 8 ноября 2022Россия

Стала известна личность пилота упавшего в российском регионе Ми-2

Mash: пилотом упавшего в Костромской области Ми-2 оказался 56-летний Дмитрий Вишневетский

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Пилотом упавшего в Костромской области вертолета Ми-2 оказался 56-летний Дмитрий Вишневетский. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что вертолет санавиации забрал пациента из города Шарья и направился в костромскую больницу. Внутри находились два члена экипажа, два медика и пациент.

По данным канала, воздушное судно не долетело около четырех километров до аэропорта Сокеркино. После падения возгорания не последовало.

О падении воздушной машины стало известно вечером 8 ноября. Позднее в пресс-службе администрации Костромской области сообщили, что в результате аварии погиб пациент.

Ранее сообщалось о потерпевшем крушение под Гатчиной в Ленинградской области вертолете. По предварительным данным, борт упал рядом с коттеджным поселком «Горки-Лэнд», на его борту находились три человека.

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Никита Абрамов
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