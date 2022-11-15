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13:38, 15 ноября 2022Россия

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о предложении Киева по обмену пленными

Песков заявил, что предложением Киева по обмену пленными должно заниматься Минобороны
СюжетМинобороны:

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Предложением президента Украины Владимира Зеленского по обмену пленными «всех на всех» должно заниматься Минобороны. Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Ну, у нас есть соответствующие ведомства, которые занимаются вопросом обменов, в первую очередь министерство обороны, и именно они определяют форматы и осуществляют необходимые контакты для этого», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее Зеленский в ходе своего выступления по видеосвязи на саммите G20 потребовал от России освободить всех украинских пленных. Он предложил обмен пленными по схеме «всех на всех». По словам президента, в эту формулу должны входить также мирные жители, выехавшие на территорию России, и дети, которых Киев называет «перемещенными лицами».

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До этого глава Чечни Рамзан Кадыров также анонсировал несколько обменов пленными. Он уточнил, что обмены будут проводиться при участии депутатского корпуса Госдумы под руководством спикера Вячеслава Володина.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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