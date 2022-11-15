В США рассказали об испытаниях оружия на Украине

NYT назвала Украину полигоном для испытания новейшего оружия с точки зрения Запада

Современные технологии и оружие, которое поставляют Киеву страны Запада, испытывают в боях на Украине. Это позволит сделать выводы о боевых действиях будущего, пишет The New York Times.

Отмечается, что Украина использует систему управления войсками Delta, разработанную в координации с НАТО. «Delta — один из примеров того, как Украина стала полигоном для испытаний современного оружия и информационных систем, а также новых способов их использования, которые, по прогнозам западных политических чиновников и военных командиров, могут повлиять на ведение войны грядущими поколениями», — пишет издание.

Также на Украине применяли дистанционно управляемые катера, системы подавления беспилотников EDM4S SkyWiper и систему противовоздушной обороны (ПВО) InfraRed Imaging System Tail (IRIS-T).

«Мы учимся на Украине как бороться, и мы учимся, как использовать оружие и технику НАТО. И да, это учебное поле боя. (...). Мне стыдно, потому что украинцы платят своими жизнями за эти наши испытания», — сказала изданию экс-президент Литвы Даля Грибаускайте.

Ранее заместитель министра обороны США по закупкам и снабжению Уильям Лапланте сообщил, что армия США заключила контракты на создание реактивных систем залпового огня, которые поставят взамен переданных Украине.