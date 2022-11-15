Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:38, 15 ноября 2022Наука и техника

В США рассказали об испытаниях оружия на Украине

NYT назвала Украину полигоном для испытания новейшего оружия с точки зрения Запада

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Современные технологии и оружие, которое поставляют Киеву страны Запада, испытывают в боях на Украине. Это позволит сделать выводы о боевых действиях будущего, пишет The New York Times.

Отмечается, что Украина использует систему управления войсками Delta, разработанную в координации с НАТО. «Delta — один из примеров того, как Украина стала полигоном для испытаний современного оружия и информационных систем, а также новых способов их использования, которые, по прогнозам западных политических чиновников и военных командиров, могут повлиять на ведение войны грядущими поколениями», — пишет издание.

Также на Украине применяли дистанционно управляемые катера, системы подавления беспилотников EDM4S SkyWiper и систему противовоздушной обороны (ПВО) InfraRed Imaging System Tail (IRIS-T).

Материалы по теме:
Какое оружие есть у Украины: самолеты, вертолеты, танки и оружие Запада у ВСУ
Какое оружие есть у Украины:самолеты, вертолеты, танки и оружие Запада у ВСУ
22 октября 2022
Ракеты, танки и беспилотники: какое оружие Украине поставляет Запад?
Ракеты, танки и беспилотники:какое оружие Украине поставляет Запад?
29 октября 2022

«Мы учимся на Украине как бороться, и мы учимся, как использовать оружие и технику НАТО. И да, это учебное поле боя. (...). Мне стыдно, потому что украинцы платят своими жизнями за эти наши испытания», — сказала изданию экс-президент Литвы Даля Грибаускайте.

Ранее заместитель министра обороны США по закупкам и снабжению Уильям Лапланте сообщил, что армия США заключила контракты на создание реактивных систем залпового огня, которые поставят взамен переданных Украине.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
В ЕС заявили о начале тренировочной миссии для украинской армии
В Киеве и большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу
Украинская полиция увидела коллаборационизм в гуманитарной помощи
У стрелявшего в полицейских жителя Анапы нашли помповое ружье и 170 патронов
Премьер Испании попросил Си Цзиньпина завершить конфликт на Украине
В Армении родился восьмимиллиардный человек на планете
Чиновников Новой Каховки перевезли в безопасное место
Зеленский наградил орденом оскорбившего российских солдат немецкого журналиста
Центробанк выпустил монеты в честь Антошки
Лавров заявил об «очень густых потемках» в душе Евросоюза
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.