Лавров заявил о нереалистичных условиях Киева для заключения мира

Глава МИД России Лавров сообщил, что Москва не отказывается от переговоров с Киевом

Украина отказывается от переговоров с Москвой и выдвигает нереалистичные условия для заключения мира, но несмотря на это Россия не намерена прекращать предпринимать попытки для мирного урегулирования с Киевом. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, сообщает ТАСС

«Мы многократно устами президента подтверждали, что не отказываемся от переговоров. Если кто и отказывается, то это Украина. И чем дольше она будет отказываться, тем труднее будет в конечном итоге договариваться», — заявил министр.

Ранее Лавров в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном упрекнул Европейский союз (ЕС) и НАТО в том, что они с самого начала украинского конфликта участвуют в гибридной войне против России.