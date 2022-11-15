Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:55, 15 ноября 2022Мир

Лавров заявил о нереалистичных условиях Киева для заключения мира

Глава МИД России Лавров сообщил, что Москва не отказывается от переговоров с Киевом

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Украина отказывается от переговоров с Москвой и выдвигает нереалистичные условия для заключения мира, но несмотря на это Россия не намерена прекращать предпринимать попытки для мирного урегулирования с Киевом. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, сообщает ТАСС

«Мы многократно устами президента подтверждали, что не отказываемся от переговоров. Если кто и отказывается, то это Украина. И чем дольше она будет отказываться, тем труднее будет в конечном итоге договариваться», — заявил министр.

Ранее Лавров в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном упрекнул Европейский союз (ЕС) и НАТО в том, что они с самого начала украинского конфликта участвуют в гибридной войне против России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Кремль высказался о переговорах с Украиной
Организатора и участников ОПГ «черных риелторов» осудили в Москве
Россиянам назвали лучшее время года для покупки жилья
Названы возможные кандидаты в президенты США
Кремль ответил на вопрос о переносе административного центра Херсонской области
Стало известно решение России по зерновой сделке
ВСУ обстреляли несколько приграничных российских сел из минометов
Силовики накрыли лабораторию с прослушкой сотрудников МВД, МЧС и ГИБДД
Шольц пообещал продолжить контакты с Путиным
В российском регионе у зоомагазина нашли отрезанные собачьи лапы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.