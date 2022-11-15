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09:12, 15 ноября 2022Мир

Глава Индонезии призвал не допустить новую холодную войну

Президент Индонезии Видодо призвал на G20 не допустить очередной холодной войны в мире

Фото: Zhu Wei / Globallookpress.com

Мир должен воспрепятствовать новой холодной войне, призвал президент Индонезии Джоко Видодо на саммите «Большой двадцатки» (G20). Его слова приводит CNA.

«Если война не закончится, миру будет трудно двигаться вперед. Мы не должны делить мир на части. Мы не должны допустить, чтобы мир погрузился в очередную холодную войну», — сказал глава страны.

Ранее политик сделал заявление, открывшее саммит G20. В нем Видодо заявил о необходимости «закончить войну» ради будущих поколений людей.

До этого участники мероприятия обсудили специальную военную операцию России на Украине. В проекте итогового коммюнике саммита заявлен «отказ от эры войн».

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Анастасия Заикина
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