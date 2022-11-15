Глава Индонезии призвал не допустить новую холодную войну

Президент Индонезии Видодо призвал на G20 не допустить очередной холодной войны в мире

Мир должен воспрепятствовать новой холодной войне, призвал президент Индонезии Джоко Видодо на саммите «Большой двадцатки» (G20). Его слова приводит CNA.

«Если война не закончится, миру будет трудно двигаться вперед. Мы не должны делить мир на части. Мы не должны допустить, чтобы мир погрузился в очередную холодную войну», — сказал глава страны.

Ранее политик сделал заявление, открывшее саммит G20. В нем Видодо заявил о необходимости «закончить войну» ради будущих поколений людей.

До этого участники мероприятия обсудили специальную военную операцию России на Украине. В проекте итогового коммюнике саммита заявлен «отказ от эры войн».