Лавров рассказал об обещаниях США и Евросоюза в ООН по экспорту зерна из России

Глава МИД России Лавров заявил, что США и Евросоюз пообещали не ограничивать экспорт зерна

США и Европейский союз передали генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу письменные обещания в снятии ограничений на экспорт российского зерна и удобрений, заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня на встрече генеральный секретарь рассказывал о тех обещаниях, которые ему, в том числе на бумаге, передали США и Европейский союз. В них как бы изложены, я бы сказал, благие намерения. Если они реализуются, то препоны на пути вывоза наших удобрений и зерна будут сняты. Но все дело не в бумагах, а в том, как они будут выполняться на практике», — сказал глава российской дипломатии.

Ранее Лавров заявил, что Украина отказывается от переговоров с Москвой и выдвигает нереалистичные условия для заключения мира. Несмотря на это, по его словам, Россия не намерена прекращать предпринимать попытки для мирного урегулирования с Киевом.