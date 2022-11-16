Рэпера Bluface арестовали за покушение на убийство

Рэпера Bluface арестовали за покушение на убийство и хранение оружия

25-летнего американского рэпера Bluface (настоящее имя — Джонатан Портер) арестовали за покушение на убийство. Об этом сообщает People.

По информации издания, исполнитель находится под стражей после инцидента, произошедшего 8 октября. Сообщается, что ему предъявлено обвинение в покушении на убийство, стрельбе из пистолета, незаконном хранении оружия и передвижении на незарегистрированном транспортном средстве.

В момент задержания вместе с Bluface находилась его возлюбленная Крисиан Рок.

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