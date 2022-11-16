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10:07, 16 ноября 2022Культура

Рэпера Bluface арестовали за покушение на убийство

Рэпера Bluface арестовали за покушение на убийство и хранение оружия

Фото: Stephen Maturen / Getty Images for Spotify

25-летнего американского рэпера Bluface (настоящее имя — Джонатан Портер) арестовали за покушение на убийство. Об этом сообщает People.

По информации издания, исполнитель находится под стражей после инцидента, произошедшего 8 октября. Сообщается, что ему предъявлено обвинение в покушении на убийство, стрельбе из пистолета, незаконном хранении оружия и передвижении на незарегистрированном транспортном средстве.

В момент задержания вместе с Bluface находилась его возлюбленная Крисиан Рок.

Ранее стало известно, что студия Universal Pictures планирует снять фильм о жизни американского рэп-исполнителя Snoop Dogg.

В начале ноября на 53-м году жизни скончался рэп-исполнитель Tame One. Причиной смерти музыканта стала остановка сердца.

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Анастасия Астахова
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