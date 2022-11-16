Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:27, 16 ноября 2022Россия

Российские военные сорвали попытки ВСУ атаковать на купянском направлении

Минобороны заявило, что ВКС России сорвали попытки ВСУ атаковать на купянском направлении

Фото: РИА Новости

Воздушно-космические силы (ВКС) России сорвали попытки наступления трех ротных тактических групп 14-й и 92-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать на купянском направлении. Об этом в среду, 16 ноября, журналистам заявили в Минобороны.

В военном ведомстве уточнили, что противник хотел атаковать в направлении населенных пунктов Берестовое, Колесниковка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР).

Материалы по теме:
«На зону вы уже не вернетесь» Российских заключенных предложили отправить в зону боевых действий. Что это даст армии?
«На зону вы уже не вернетесь»Российских заключенных предложили отправить в зону боевых действий. Что это даст армии?
28 октября 2022
«Опасно просто их присутствие там» Миллионы россиян страдают из-за болезней психики. Почему их пытаются мобилизовать?
«Опасно просто их присутствие там»Миллионы россиян страдают из-за болезней психики. Почему их пытаются мобилизовать?
24 октября 2022
Путин подписал указ о военном положении в четырех регионах России. Какие меры вводятся и что нужно знать россиянам?
Путин подписал указ о военном положении в четырех регионах России.Какие меры вводятся и что нужно знать россиянам?
19 октября 2022

Ударами армейской авиации российские военнослужащие уничтожили свыше 80 бойцов ВСУ, шесть танков, восемь боевых бронированных машин, два бронеавтомобиля и три самоходных артиллерийских установки.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры уничтожения бронетранспортера ВСУ ударным беспилотным летательным аппаратом. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. В обращении к согражданам президент Владимир Путин заявил, что такие действия стали ответом на просьбы о помощи от глав республик Донбасса.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Байден назвал взрыв в Польше результатом работы ПВО Украины
В офисе Зеленского призвали Европу закрыть небо над Украиной
В Подмосковье водитель иномарки врезался в припаркованную фуру и погиб
В России предложили установить правила индексации зарплат
Путин отказался поздравлять Байдена с 80-летием
Покинувшая Россию Монеточка анонсировала тур по Европе
Кремль прокомментировал ракетные удары по украинским объектам
В Кремле исключили вину России в падении ракеты на территорию Польши
Смену спортивного гражданства российским биатлонистом опровергли
Врач назвала зимнюю альтернативу свежим ягодам
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.