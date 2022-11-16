Российские военные сорвали попытки ВСУ атаковать на купянском направлении

Минобороны заявило, что ВКС России сорвали попытки ВСУ атаковать на купянском направлении

Воздушно-космические силы (ВКС) России сорвали попытки наступления трех ротных тактических групп 14-й и 92-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать на купянском направлении. Об этом в среду, 16 ноября, журналистам заявили в Минобороны.

В военном ведомстве уточнили, что противник хотел атаковать в направлении населенных пунктов Берестовое, Колесниковка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР).

Ударами армейской авиации российские военнослужащие уничтожили свыше 80 бойцов ВСУ, шесть танков, восемь боевых бронированных машин, два бронеавтомобиля и три самоходных артиллерийских установки.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры уничтожения бронетранспортера ВСУ ударным беспилотным летательным аппаратом. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. В обращении к согражданам президент Владимир Путин заявил, что такие действия стали ответом на просьбы о помощи от глав республик Донбасса.

