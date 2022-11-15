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17:11, 15 ноября 2022Россия

Минобороны показало кадры уничтожения бронетранспортера ВСУ ударным БПЛА

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения бронетранспортера ВСУ ударным БПЛА

Российский ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нанес удар по военной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры применения барражирующего боеприпаса опубликовало российское Министерство обороны в своем официальном Telegram-канале.

На публикуемых кадрах видно стоящий на обочине грунтовой дороги украинский бронетранспортер, мимо которого проезжает автоколонна. При корректировке со второго беспилотника ударный БПЛА нанес удар по технике.

«В результате удара комплекса ударного БПЛА бронетранспортер (...) был уничтожен», — заявили в оборонном ведомстве.

Ранее Минобороны показало кадры ударов вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник» по позициям и технике ВСУ.

Валерий Розенберг
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