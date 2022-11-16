Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:08, 16 ноября 2022Наука и техника

Раскрыто влияние проблемного детства на риск сердечно-сосудистых заболеваний

European Heart Journal: проблемы в детстве увеличивают риск сердечных заболеваний

Фото: Biswarup Ganguly / Globallookpress.com

Проблемы в детстве, например, серьезные болезни в семье или смерть близкого человека, увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний в будущем, выяснили ученые из Копенгагенского университета. Подобное влияние они раскрыли в исследовании, выводы которого опубликованы в журнале European Heart Journal.

В процессе исследования специалисты изучили данные почти 1,3 миллиона детей, родившихся в период с января 1980 года по декабрь 2001 года. За испытуемыми наблюдали вплоть до декабря 2018 года. За это время более чем у четырех тысяч человек развились сердечно-сосудистые заболевания.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества
Утомленные лихорадкойКакими были самые страшные пандемии в истории человечества
12 августа 2020

Участников разделили на пять групп в зависимости от степени пережитых невзгод в возрасте от 0 до 15 лет: те, кто испытывал незначительные проблемы, материальные лишения в раннем возрасте (бедность и длительную безработицу в семье), постоянную депривацию, потерю членов семьи или угрозу потери, серьезные невзгоды (охватывающие воздействие любого или всех прочих типов проблем, особенно неблагополучных и стрессовых семейных отношений, испытываемых каждый год в подростковом возрасте).

Авторы отметили увеличения риска сердечно-сосудистых заболеваний в последующей жизни на 60 процентов в выборке в целом. С самыми высокими рисками столкнулись люди, которые перенесли тяжелую болезнь или смерть в семье, а также те, кто испытывал серьезные невзгоды в детстве и подростковом возрасте.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
Байден назвал взрыв в Польше результатом работы ПВО Украины
В офисе Зеленского призвали Европу закрыть небо над Украиной
В Подмосковье водитель иномарки врезался в припаркованную фуру и погиб
В России предложили установить правила индексации зарплат
Путин отказался поздравлять Байдена с 80-летием
Покинувшая Россию Монеточка анонсировала тур по Европе
Кремль прокомментировал ракетные удары по украинским объектам
В Кремле исключили вину России в падении ракеты на территорию Польши
Смену спортивного гражданства российским биатлонистом опровергли
Врач назвала зимнюю альтернативу свежим ягодам
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.