Раскрыто влияние проблемного детства на риск сердечно-сосудистых заболеваний

European Heart Journal: проблемы в детстве увеличивают риск сердечных заболеваний

Проблемы в детстве, например, серьезные болезни в семье или смерть близкого человека, увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний в будущем, выяснили ученые из Копенгагенского университета. Подобное влияние они раскрыли в исследовании, выводы которого опубликованы в журнале European Heart Journal.

В процессе исследования специалисты изучили данные почти 1,3 миллиона детей, родившихся в период с января 1980 года по декабрь 2001 года. За испытуемыми наблюдали вплоть до декабря 2018 года. За это время более чем у четырех тысяч человек развились сердечно-сосудистые заболевания.

Участников разделили на пять групп в зависимости от степени пережитых невзгод в возрасте от 0 до 15 лет: те, кто испытывал незначительные проблемы, материальные лишения в раннем возрасте (бедность и длительную безработицу в семье), постоянную депривацию, потерю членов семьи или угрозу потери, серьезные невзгоды (охватывающие воздействие любого или всех прочих типов проблем, особенно неблагополучных и стрессовых семейных отношений, испытываемых каждый год в подростковом возрасте).

Авторы отметили увеличения риска сердечно-сосудистых заболеваний в последующей жизни на 60 процентов в выборке в целом. С самыми высокими рисками столкнулись люди, которые перенесли тяжелую болезнь или смерть в семье, а также те, кто испытывал серьезные невзгоды в детстве и подростковом возрасте.