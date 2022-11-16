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00:54, 16 ноября 2022Мир

Совет НАТО проведет заседание по инциденту в Польше

Reuters: Совет НАТО 16 ноября проведет заседание после падения ракет в Польше

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Совет НАТО проведет заседание по инциденту в Польше в среду, 16 ноября. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на европейского дипломата.

«Заседание Североатлантического совета (на уровне постоянных представителей) пройдет в среду утром в Брюсселе после взрывов в Польше», — сообщил собеседник агентства.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал установить все факты по инциденту с падением ракет в Польше.

15 ноября польские СМИ сообщили о падении двух ракет в Люблинском воеводстве на границе с Украиной. Ракеты задели зерносушилки, погибли два человека. На месте находится полиция, прокуратура и армия.

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Марина Совина
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