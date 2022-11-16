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00:31, 16 ноября 2022Мир

Генсек НАТО призвал установить все факты по инциденту в Польше

Генсек НАТО Столтенберг призвал установить все факты по падению ракет в Польше

Фото: Johanna Geron / Reuters

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал установить все факты по инциденту с падением якобы российских ракет в Польше. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Он сообщил, что союзники по НАТО в настоящее время консультируются по инциденту в Польше на границе с Украиной.

«НАТО следит за ситуацией, а союзники внимательно консультируются. Важно, чтобы все факты были установлены», — подчеркнул глава альянса.

Столтенберг также сообщил, что выразил Дуде соболезнования в связи с гибелью людей в результате инцидента.

Ранее польские СМИ сообщили о падении двух ракет в Люблинском воеводстве на границе с Украиной. Ракеты задели зерносушилки, погибли два человека. На месте находится полиция, прокуратура и армия.

Минобороны России заявило, что российские Вооруженные силы не наносили никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы, и назвало сообщения о падении якобы российских ракет провокацией. По версии российского военного эксперта Алексея Леонкова, упавшими ракетами могли быть боеприпасы от украинской зенитной ракетной системы С-300.

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Марина Совина
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