Аналитик спрогнозировал курс рубля до конца года

Аналитик Антонов: падение или укрепление рубля до конца 2022 года может быть существенным

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил, что падение или укрепление курса рубля до конца 2022 года может быть существенным. Об этом сообщает «Прайм».

По его словам, рубль поддерживает продажа валютной выручки экспортерами, размер которой генерируют цены на нефть. Он добавил, что стоимость «черного золота» будет расти на возможном сокращении добычи ресурса в рамках ОПЕК и европейском эмбарго на поставки российской нефти, которое вступает в силу с 5 декабря.

Эксперт напомнил, что Россия не будет поставлять сырье странам, которые поддержат введение потолка цен. На этом фоне цена нефти может подскочить до 150 долларов за баррель, спрогнозировал он.

Кроме того, влияние на отечественную валюту может оказать заседание ФРС США, сообщил аналитик. Заседание Банка России 16 декабря по ставке также скажется на валютных курсах. «Если рассматривать ценовой канал до конца текущего года, то по нему границы находятся между уровней 55,00-70,00 рублей за доллар. К какому уровню двинется цена, будет зависеть от перечисленных событий и геополитики», — сказал эксперт.

Ранее главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев предрек курс рубля в диапазоне 57-67 за доллар до конца осени. По мнению эксперта, до конца октября рубль сохранит курс на укрепление благодаря налоговому периоду, начавшемуся 17 октября.

