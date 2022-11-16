Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:57, 16 ноября 2022Силовые структуры

Задержанный ФСБ за получение взятки польский дипломат попал на видео

ФСБ показала видео с задержанным за получение взятки в 20 тысяч евро польским дипломатом

Кадр: РИА Новости

ФСБ показала видео с задержанной за получение взятки в 20 тысяч евро и помощь при ввозе контрабандного алкоголя сотрудницей международной организации со статусом дипломата. Запись в среду, 16 ноября, публикует РИА Новости.

На кадрах видно, как польский дипломат получает взятку, а затем ее задерживают и отводят в служебную машину. На видео показаны деньги, которые фигурантка получила. После чего женщине объясняют, в чем она подозревается.

Ранее стало известно, что сотрудница Международного банка экономического сотрудничества (IMEC) Бокшнайдер Малгожата Эва подозревается в оформлении фиктивных документов на контрабандный алкоголь. За помощь в организации его ввоза женщина получила взятку в размере 20 тысяч евро. МИД России дало фигурантке неделю на выезд из страны.

Силовики также нашли склад хранения алкоголя и установили троих причастных к делу россиян. В ходе обысков было изъято более 400 тонн контрабанды на общую сумму более двух миллионов долларов.

Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
МИД Китая призвал сохранять самообладание после инцидента с ракетами в Польше
В Москве женщину изнасиловали в подъезде жилого дома
В Венгрии объяснили остановку прокачки нефти по «Дружбе»
«Манчестер Юнайтед» задумался о покупке Мбаппе взамен Роналду
Россиянин избил подругу и убил котенка у нее на глазах
В приграничном российском регионе ВСУ обстреляли тракторную стоянку из РСЗО
В России стало рекордно мало работающих пенсионеров
Выходец из Грузии погиб в боях в Херсонской области
Мэрилин Мэнсон пожаловался на разрушение своей карьеры из-за обвинений в насилии
Британка рассказала о пережитом аде из-за украинской беженки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.