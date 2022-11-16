Задержанный ФСБ за получение взятки польский дипломат попал на видео

ФСБ показала видео с задержанным за получение взятки в 20 тысяч евро польским дипломатом

ФСБ показала видео с задержанной за получение взятки в 20 тысяч евро и помощь при ввозе контрабандного алкоголя сотрудницей международной организации со статусом дипломата. Запись в среду, 16 ноября, публикует РИА Новости.

На кадрах видно, как польский дипломат получает взятку, а затем ее задерживают и отводят в служебную машину. На видео показаны деньги, которые фигурантка получила. После чего женщине объясняют, в чем она подозревается.

Ранее стало известно, что сотрудница Международного банка экономического сотрудничества (IMEC) Бокшнайдер Малгожата Эва подозревается в оформлении фиктивных документов на контрабандный алкоголь. За помощь в организации его ввоза женщина получила взятку в размере 20 тысяч евро. МИД России дало фигурантке неделю на выезд из страны.

Силовики также нашли склад хранения алкоголя и установили троих причастных к делу россиян. В ходе обысков было изъято более 400 тонн контрабанды на общую сумму более двух миллионов долларов.