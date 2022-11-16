Мировые дивиденды побили рекорд благодаря энергокризису

FT: размер выплаченных дивидендов в мире достиг $415,9 млрд благодаря нефтяникам

Размер дивидендов, выплаченных компаниями по всему миру, побил рекорд и достиг рекордных 415,9 миллиарда долларов в третьем квартале благодаря резкому рост выплат со стороны нефтяных компаний на фоне удорожания энергоресурсов, пишет Financial Times со ссылкой на исследование Janus Henderson.

Общий размер глобальных дивидендов увеличился на 7 процентов с июля по сентябрь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом без вклада нефтяного сектора в 19,9 миллиарда долларов размер выплаченных дивидендов в мире остался бы неизменным в годовом исчислении.

В отчете Janus Henderson указано, что перспектива рецессии в условиях энергокризиса, вероятно, повлияет на размер прибыли компаний. Но пример BP и Shell, которые сохраняли дивиденды даже во время пандемии, подсказывает, что в 2023 году нефтяной бизнес сможет сохранить выплаты при сокращении прибыли. «Хорошая новость заключается в том, что выплаты дивидендов, как правило, остаются устойчивыми. Обычно компании не хотят снова и снова сокращать их», — заявил аналитик Janus Henderson Джейн Шумейк.

Эксперты ожидают, что за счет удачного третьего квартала глобальные дивиденды за год окажутся выше ранее ожидаемых на 30 миллиардов долларов и достигнут 1,56 триллиона долларов, что на 8,3 процента больше, чем в 2021 году.

1 ноября президент США Джо Байден заявил, что на фоне резкого удорожания энергоресурсов, доходы шести крупнейших нефтяных компаний страны составили около 100 миллиардов долларов только за предыдущие шесть месяцев. Из-за роста мировых цен на нефть рекордную прибыль получила также британская компания ВР. Ее размер за второй квартал утроился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 8,5 миллиарда долларов.