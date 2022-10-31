Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:37, 1 ноября 2022Мир

Байдена возмутила сверхприбыль нефтяных компаний США из-за кризиса на Украине

Байден потребовал от нефтяных компаний США снизить цены на топливо на АЗС

Фото: Leah Millis / Reuters

Администрация США прорабатывает с Конгрессом вопрос повышения налогов для ограничения сверхдоходов американских нефтяных компаний, которые отказываются снижать цены на топливо на АЗС в стране. Такое заявление сделал президент США Джо Байден в ходе выступления в Белом доме. Его цитирует ТАСС.

По словам главы Белого дома, эта сверхприбыль была направлена не на помощь американским гражданам, а на выплаты акционерам.

«Я думаю, что их (нефтяных компаний — прим. «Ленты.ру») обязанность — действовать в интересах своих потребителей, своей страны <...>. Поскольку они не хотят этого делать, <...> они будут платить более высокий налог на сверхприбыль. Моя команда будет работать с Конгрессом, чтобы рассмотреть варианты [дальнейших действий], которые нам доступны», — заявил Байден.

Байдена также возмутило, что эти доходы были получены вследствие роста стоимости нефти, который якобы имел место из-за проведения РФ специальной военной операции на Украине. По его словам, за последние полгода шесть крупнейших нефтяных компаний получили около 100 миллиардов долларов.

«100 миллиардов долларов доходов меньше чем за 200 дней. Нефтяные компании получили рекордные прибыли не из-за того, что они сделали что-то новое или инновационное. Их прибыль — это прибыль от войны», — подчеркнул американский лидер.

Ранее нобелевский лауреат по экономике Пол Кругман назвал рост цен на бензин ударом по Демократической партии США перед выборами. По его словам, когда несколько месяцев назад стоимость бензина достигла пяти долларов за галлон, рейтинги Демпартии существенно выросли. Однако сейчас, когда цены на бензин вновь выросли, шансы демократов на победу снизились.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин подтвердил завершение частичной мобилизации в России
Плюс-сайз-модель показала целлюлит на новом фото в бикини и восхитила фанатов
Илон Маск распустил совет директоров Twitter
Четыре человека пострадали от утечки газа в американском аэропорту
Путин назвал удары по Украине ответом на теракты Киева
Байдена возмутила сверхприбыль нефтяных компаний США из-за кризиса на Украине
Путин назвал цель России в зерновой сделке
Путин назвал причину последних ударов по украинской инфраструктуре
Махачев назвал ошибку Петра Яна в проигранном бою с американцем
Путин назвал очевидным терактом взрывы на «Северных потоках»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.