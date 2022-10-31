Байдена возмутила сверхприбыль нефтяных компаний США из-за кризиса на Украине

Байден потребовал от нефтяных компаний США снизить цены на топливо на АЗС

Администрация США прорабатывает с Конгрессом вопрос повышения налогов для ограничения сверхдоходов американских нефтяных компаний, которые отказываются снижать цены на топливо на АЗС в стране. Такое заявление сделал президент США Джо Байден в ходе выступления в Белом доме. Его цитирует ТАСС.

По словам главы Белого дома, эта сверхприбыль была направлена не на помощь американским гражданам, а на выплаты акционерам.

«Я думаю, что их (нефтяных компаний — прим. «Ленты.ру») обязанность — действовать в интересах своих потребителей, своей страны <...>. Поскольку они не хотят этого делать, <...> они будут платить более высокий налог на сверхприбыль. Моя команда будет работать с Конгрессом, чтобы рассмотреть варианты [дальнейших действий], которые нам доступны», — заявил Байден.

Байдена также возмутило, что эти доходы были получены вследствие роста стоимости нефти, который якобы имел место из-за проведения РФ специальной военной операции на Украине. По его словам, за последние полгода шесть крупнейших нефтяных компаний получили около 100 миллиардов долларов.

«100 миллиардов долларов доходов меньше чем за 200 дней. Нефтяные компании получили рекордные прибыли не из-за того, что они сделали что-то новое или инновационное. Их прибыль — это прибыль от войны», — подчеркнул американский лидер.

Ранее нобелевский лауреат по экономике Пол Кругман назвал рост цен на бензин ударом по Демократической партии США перед выборами. По его словам, когда несколько месяцев назад стоимость бензина достигла пяти долларов за галлон, рейтинги Демпартии существенно выросли. Однако сейчас, когда цены на бензин вновь выросли, шансы демократов на победу снизились.