Россиянин привел пятилетнего сына в отделение банка босиком по снегу и бросил

В Южноуральске мужчина привел пятилетнего сына в отделение банка босиком по снегу и бросил

В Южноуральске Челябинской области пьяный мужчина привел пятилетнего сына в отделение банка босиком по снегу и бросил, ребенка с признаками обморожения доставили в больницу. Об этом сообщает портал 74.ru.

По факту случившегося управлением Следственного комитета России (СКР) по Челябинской области организована доследственная проверка.

Медики оказали ребенку всю необходимую помощь. Старший помощник руководителя челябинского управления СКР Владимир Шишков пояснил, что следователи в ходе проверки дадут оценку действиям родителей по надлежащему уходу за мальчиком.

Ранее сообщалось, что в Якутске пьяный мужчина пытался скинуть из окна двоих своих детей.

Прибывший на место происшествия участковый проник в квартиру, откуда раздавались крики, и задержал 37-летнего россиянина. Шестилетний сын и четырехлетняя дочка задержанного мужчины рассказали, что разозленный по какой-то причине отец поставил их на подоконник и грозился сбросить.