Пьяный россиянин попытался скинуть своих детей с девятого этажа

В Якутске пьяный мужчина пытался скинуть двух своих детей с девятого этажа

В Якутске пьяный мужчина пытался скинуть из окна двух своих детей. Об этом сообщает региональное МВД на своем сайте.

В ведомстве рассказали, что утром 16 августа в полицию обратился местный житель, который услышал детские крики о помощи из окна многоэтажки на улице Кирова. По словам очевидца, в открытом окне на девятом этаже он заметил силуэты детей, которых кто-то пытался столкнуть.

Прибывший на место происшествия участковый проник в квартиру, откуда раздавались крики, и задержал 37-летнего россиянина. Шестилетний сын и четырехлетняя дочка задержанного мужчины рассказали, что разозленный по какой-то причине отец поставил их на подоконник и грозился сбросить.

В ходе проверки полиция установила, что мужчина был пьян. Также стало известно, что ранее его привлекали к уголовной и административной ответственности за употребление и распространение наркотиков. Местонахождение матери детей на данный момент неизвестно. По словам их отца, женщина отказалась от воспитания сына с дочерью и ушла из дома.

В полиции добавили, что сейчас дети находятся в реабилитационном центре для несовершеннолетних. Материалы проверки направят в региональное управление Следственного комитета.

Ранее в Челябинске женщина выбросила из окна сыновей в возрасте 2 и 11 лет, а после совершила самоубийство. Россиянка и младший ребенок скончались на месте, а четвероклассника госпитализировали. По словам соседей, женщина работала заместителем заведующей в детском саду. За три месяца до происшествия она стала жить отдельно от мужа, а накануне поссорилась с ним.