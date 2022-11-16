Пара рассказала о трудностях из-за 56-сантиметровой разницы в росте

The Mirror: пара рассказала о пользе 56-сантиметровой разницы в росте

25-летняя Брук Достиллио и ее 24-летний бойфренд Дилан Пейнтер из Германии поделились опытом отношений при 56-сантиметровой разнице в росте. Об этом сообщает The Mirror.

Рост девушки составляет 152 сантиметра, а ее партнера — 208 сантиметров. Пара рассказала, что иногда испытывает трудности из-за большой разницы в росте, однако «не хотела бы ничего менять». «Чтобы поцеловаться в первый раз, нам пришлось сесть. Сейчас, когда мы целуемся, Дилану приходится сильно наклоняться. Но мне это нравится», — рассказывает Брук.

Девушка добавила, что от разницы в росте есть польза. «Если я не могу достать что-то на кухне или со шкафа, это может сделать он. А если что-то упадет или окажется под кроватью, то поднять легче мне», — говорит она.

Влюбленные познакомилась в 2020 году, когда учились в университете Дэлавера в американском городе Ньюарк. Сейчас они живут в немецком городе Трир. Пейнтер играет в баскетбольной команде Trier Gladiators, а Достиллио получает дистанционное образование, чтобы стать консультантом по вопросам психического здоровья.

По словам девушки, многие удивляются, когда видят ее с бойфрендом на улице, а пользователи в интернете постоянно интересуются, мешает ли разница в росте интимной жизни. Достиллио утверждает, что никаких проблем из-за этого не возникает.

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Аризона пожаловалась, что ее партнера нередко принимают за ее сына, поскольку она выше на голову. По словам девушки, сначала ее смущала существенная разница в росте, но отношения складывались настолько естественно и легко, что она перестала обращать на это внимание.