Делегацию из Москвы на саммите G20 встретили с обновленной картой России

В аэропорту Бали в рамках саммита G20 разместили карту России с четырьмя новыми регионами

Встреча делегации из Москвы в аэропорту индонезийского острова Бали на саммите G20 состоялась с обновленной картой России. Об этом сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье».

Как пишет издание, на карте, размещенной в аэропорту Бали, были изображены недавно вошедшие в состав Российской Федерации Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области.

Саммит «Большой двадцатки» (G20) проходит на Бали с 15 по 16 ноября. Российскую делегацию на мероприятии представлял глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров, который, как сообщалось накануне, уже завершил программу своего участия на саммите и вылетел в Россию.