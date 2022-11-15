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17:04, 15 ноября 2022Мир

Лавров завершил программу на саммите G20

Глава МИД Лавров завершил программу на саммите G20 и вылетел в Россию

Фото: Sean Kilpatrick / Globallookpress.com

Глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров завершил во вторник, 15 ноября, программу своего участия в саммите «Большой двадцатки» (G20) в Индонезии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента с места событий.

Глава внешнеполитического ведомства, представлявший на саммите G20 российскую делегацию, вылетел в Россию.

15 ноября Лавров провел встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном на полях саммита G20 на острове Бали. Дипломат рассказал, что пожаловался им на позицию Киева по переговорам с Москвой.

Саммит G20 проходит на индонезийском острове Бали 15-16 ноября. Вместо президента Владимира Путина российскую делегацию на этом мероприятии возглавил глава МИД России Сергей Лавров. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, что обстоятельства диктуют приоритет нахождения главы государства в России.

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Варвара Кошечкина
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