Глава МИД Лавров завершил программу на саммите G20 и вылетел в Россию

Глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров завершил во вторник, 15 ноября, программу своего участия в саммите «Большой двадцатки» (G20) в Индонезии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента с места событий.

Глава внешнеполитического ведомства, представлявший на саммите G20 российскую делегацию, вылетел в Россию.

15 ноября Лавров провел встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном на полях саммита G20 на острове Бали. Дипломат рассказал, что пожаловался им на позицию Киева по переговорам с Москвой.

Саммит G20 проходит на индонезийском острове Бали 15-16 ноября. Вместо президента Владимира Путина российскую делегацию на этом мероприятии возглавил глава МИД России Сергей Лавров. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, что обстоятельства диктуют приоритет нахождения главы государства в России.