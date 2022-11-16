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12:07, 16 ноября 2022Среда обитания

В России не увидели необходимости продлевать льготную ипотеку

В Минфине не увидели необходимости продлевать льготную ипотеку под семь процентов годовых

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Минфине заявили, что не увидели необходимости продлевать в России программу льготной ипотеки под семь процентов годовых после 2022 года. Об том сообщают РИА Новости.

«Мы исходим из того, что программа будет закончена 31 декабря», — заявил замглавы министерства Алексей Моисеев. Власти также завили, что планируют вводить новые меры поддержки первичного рынка жилья.

В октябре Минстрой назвал целесообразным продление льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках. Тогда совладелец группы «Родина» Владимир Щекин посчитал, что интерес к недвижимости будет оставаться низким, но возможное решение о продлении программы может повлиять на ситуацию.

Нина Ташевская
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