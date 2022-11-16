В России не увидели необходимости продлевать льготную ипотеку
В Минфине не увидели необходимости продлевать льготную ипотеку под семь процентов годовых
В Минфине заявили, что не увидели необходимости продлевать в России программу льготной ипотеки под семь процентов годовых после 2022 года. Об том сообщают РИА Новости.
«Мы исходим из того, что программа будет закончена 31 декабря», — заявил замглавы министерства Алексей Моисеев. Власти также завили, что планируют вводить новые меры поддержки первичного рынка жилья.
В октябре Минстрой назвал целесообразным продление льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках. Тогда совладелец группы «Родина» Владимир Щекин посчитал, что интерес к недвижимости будет оставаться низким, но возможное решение о продлении программы может повлиять на ситуацию.