В России не увидели необходимости продлевать льготную ипотеку

В Минфине не увидели необходимости продлевать льготную ипотеку под семь процентов годовых

В Минфине заявили, что не увидели необходимости продлевать в России программу льготной ипотеки под семь процентов годовых после 2022 года. Об том сообщают РИА Новости.

«Мы исходим из того, что программа будет закончена 31 декабря», — заявил замглавы министерства Алексей Моисеев. Власти также завили, что планируют вводить новые меры поддержки первичного рынка жилья.

В октябре Минстрой назвал целесообразным продление льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках. Тогда совладелец группы «Родина» Владимир Щекин посчитал, что интерес к недвижимости будет оставаться низким, но возможное решение о продлении программы может повлиять на ситуацию.