В России объяснили реакцию Зеленского и НАТО на упавшие в Польше ракеты

Депутат Новиков: Зеленский не станет приносить извинения Польше за падение ракет

Для НАТО нет смысла выдавать ракеты, упавшие на территории Польши, за российские, поскольку в данной ситуации все оказалось слишком очевидно, а иной шаг мог бы пошатнуть авторитет отдельных государств в глазах всего альянса. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

«Когда ситуация совершенно очевидна, странно эту очевидность отрицать. Поэтому американскому истеблишменту нет смысла что-то придумывать и выставлять себя лжецами. Чтобы доверие внутри альянса присутствовало, американские политики не решились, и правильно сделали, выдавать белое за черное. Это бы означало просто потерю лица», — считает Новиков.

Он добавил, что, формально, упавшие на территории Польши ракеты можно считать советско-российскими по производству и разработке. Но все же они принадлежат Украине и состоят на вооружении именно этой страны.

«Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, просто решил, что ему позволено говорить все, неважно, что там произошло на самом деле. Вероятно, он посчитает, что дальше комментировать эту ситуацию смысла нет, инцидент быстро будет забыт и замещен другими инфоповодами. Приносить извинения Польше он не будет», — заключил политик.

О том, что две ракеты упали на зерносушилку в польском селе Пшеводув Люблинского воеводства возле украинской границы, стало известно вечером 15 ноября. Пока польские власти не раскрыли их принадлежность. В результате происшествия два человека погибли.

Сообщение распространилось на фоне новостей о ракетных обстрелах территории Украины, продолжавшихся несколько часов. Президент Украины Владимир Зеленский назвал ракеты российскими, однако Минобороны России опровергло эти слова и указало, что не наносило удары по целям вблизи польской границы.