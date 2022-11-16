Джим Керри пошутил по поводу запрета на въезд в Россию

Джим Керри прокомментировал запрет на въезд в Россию словами «случилось худшее»

Канадско-американский актер и комик Джим Керри пошутил в своем Twitter-аккаунте по поводу запрета на въезд в Россию.

Он прокомментировал случившееся словами «боюсь, что случилось худшее». «Нам запретили въезд в Россию. Но проблемы сотни канадцев ничего не стоят в этом мире. У нас всегда будет Париж», — написал Керри.

Таким образом он отреагировал на пост писательницы Маргарет Этвуд, которая тоже попала в санкционный список России. «Мы с Джимом Керри планировали озорной уикенд в Москве. Думаю, теперь вместо этого нам придется поехать в Киев», — пошутила она.

14 ноября в МИД России заявили о введении персональных санкций против актера Джима Керри. «В ответ на продолжающуюся практику введения режимом премьер-министра Джастина Трюдо санкций против руководства России, политиков и парламентариев, представителей деловых кругов, экспертов и журналистов, деятелей культуры, а также всех, кого канадские русофобские власти считают неугодными, на основе взаимности закрывается въезд для 100 граждан Канады», — говорилось в заявлении.

Помимо Керри, в перечень вошли и другие представители культуры: писатель и кинорежиссер Давид Безмозгис, актриса Кэтрин Винник, писательницы Маргарет Этвуд и Мария Рева.