Россиян предупредили об опасности постоянного нахождения зарядки в розетке

Физик Назаренко предупредил о риске возгорания неисправного зарядного устройства

Если не вынимать неисправное зарядное устройство из розетки, оно может воспламениться, предупредил заведующий кафедрой электроники РТУ МИРЭА, кандидат физико-математических наук Максим Назаренко. В беседе с «Лентой.ру» ученый рассказал о рисках, которые могут нести в себе оставленные в розетке зарядные устройства.

Если ваше зарядное устройство постоянно включено в цепь питания, если вы никогда не вынимаете вилку из розетки, то есть несколько рисков, о которых надо знать Максим Назаренко физик

Самый существенный риск — это нестабильность напряжения в бытовой сети, указал ученый. «Скачки напряжения, которые бывают довольно часто и иногда отличаются существенной амплитудой и временем, могут вывести из строя ваше зарядное устройство. Скачкообразность поведения бытовой электрической сети может разрушить даже очень надежные устройства, но которые не имеют дополнительной защиты», — предупредил он.

Заметные скачки напряжения как правило наблюдаются во время грозы или сильного ветра. Назаренко порекомендовал во время непогоды обесточивать все электроприборы по избежание вероятных поломок электроприборов.

«Следует также учитывать, что некоторые зарядные устройства создают заметные магнитные поля, которые влияют на здоровье человека совсем не положительным образом при длительном воздействии», — указал физик.

Он посоветовал использовать для ночной зарядки телефонов розетки, которые удалены от кровати хотя бы на 120 сантиметров. Также специалист порекомендовал обратить внимание на зарядные устройства для некоторых видов «умной» аппаратуры. Он отметил, что у них схожий принцип работы с теми, что используются для телефонов и, соответственно, они несут те же риски.

В плане экономии электроэнергии привычка вытаскивать зарядку из розетки практического смысла почти не имеет, если зарядное устройство не слишком старое или не слишком плохого качества Максим Назаренко физик

Мощность, которая расходуется без подключенного смартфона, крайне мала, поэтому счет за потребленное электричество изменится на несколько копеек, пояснил ученый. «Но это верно для одного исправно работающего зарядного устройства», — подчеркнул Назаренко.

Также физик указал на заблуждение по поводу вероятности самопроизвольного возгорания зарядки, оставленной в розетке.

«Статистически это почти легенда: подавляющее большинство зарядных устройств имеют встроенную защиту от таких чрезвычайных происшествий», — сообщил он. Однако, это утверждение так же верно только для исправно работающих зарядок. «Если вы замечаете, что ваше зарядное устройство, кабель, который подходит к вашему смартфону или вилка, когда вы вынимаете ее из розетки, сильно нагревается, то лучше не рисковать и заменить избыточно нагревающийся элемент», — посоветовал эксперт.

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