Назван способ продлить срок службы батареи в смартфоне

Роскачество: оптимально использовать аккумулятор в смартфоне в промежутке 20-80 процентов

Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказали о правильной эксплуатации батареи смартфона. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Эксперты назвали способы, с помощью которых можно продлить срок службы аккумулятора в устройстве. По словам специалистов, батарея в современном телефоне рассчитана на работу в течение 3-5 лет или 500-1000 циклов перезарядки. «Золотое правило заключается в том, чтобы лавировать в промежутке от 20 до 80 процентов», — отметили авторы. Специалисты рекомендовали ставить смартфон на зарядку, как только уровень батареи упадет ниже 50 процентов, и не доводить до показателя выше 80 процентов.

В этой связи в Роскачестве усомнились в пользе ночной зарядки гаджетов. В материале говорится, что полная зарядка, как и полная разрядка устройства не могут моментально причинить вред девайсу, однако лучше всего избегать этого. Наиболее оптимально прибегать к частым небольшим зарядкам, чем ставить аппарат на длительную зарядку.

Также специалисты рекомендовали использовать оригинальные зарядные аксессуары и избегать поддельные адаптеры. «Уже было несколько прецедентов с возгораниями некачественных зарядных устройств», — подчеркнули авторы.

В середине октября специалисты Роскачества дали советы по продлению срока службы бытовой техники. Так, они рекомендовали аккуратно обращаться с электроникой, регулярно чистить и продувать устройства и избегать контакта с влагой.