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04:30, 14 октября 2022Наука и техника

Перечислены советы по обращению с бытовой техникой

Роскачество: для продления срока службы бытовой техники ее нужно правильно заряжать

Фото: Tina Bosse / Unsplash

Специалисты Роскачества дали советы по продлению срока службы бытовой техники. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

В материале эксперты перечислили советы, которые помогут домашней технике прослужить дольше. В первую очередь авторы рекомендовали аккуратно обращаться с электроникой, регулярно чистить и продувать устройства — на их поверхности может собираться пыль, которая ведет к перегреву. Также предметы бытовой электроники нужно правильно заряжать — пользоваться оригинальными адаптерами и проводами, ограничивать использование при экстремальных значениях температуры.

Большую часть техники лучше не держать подключенной к сети, если девайсы редко используются. Это позволит сэкономить на электроэнергии, избежать скачков напряжения и улучшить производительность устройств. Многие гаджеты необходимо беречь от воды.

Для того, чтобы снизить вероятность повреждения от скачков напряжения, специалисты рекомендовали использовать сетевой фильтр. В случае мелких гаджетов — смартфонов, планшетов — Роскачество посоветовало приобрести защитный чехол.

В марте специалисты Роскачества оценили вероятность удаленного отключения смартфонов российских пользователей. По словам экспертов, подобный риск существует, однако ранее не было прецедентов того, чтобы в результате санкций Apple или Google блокировали устройства.

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Андрей Ставицкий
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