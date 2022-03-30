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Роскачество оценило вероятность отключения смартфонов в России

В Роскачестве заявили, что обновлять смартфоны нужно, несмотря на риск блокировки

Фото: Shutterstock

В Роскачестве оценили вероятность удаленного отключения смартфонов российских пользователей. Об этом сообщается на сайте организации.

Специалисты заметили, что в интернете набирают популярность советы не обновлять свои смартфоны на iOS и Android из-за риска блокировки смартфонов производителями девайсов через апдейты. «Они могут это сделать, и это не будет зависеть от того, обновили вы свой смартфон или нет», — отметили эксперты Роскачества. Также в материале говорится, что обновлять устройство можно и нужно, так как в этом случае смартфон получает необходимые патчи безопасности.

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«Ранее не было прецедентов того, чтобы в результате санкций Apple или Google блокировали устройства. Кроме того, обе компании не блокировали доступы к своим магазинам», — заявили специалисты организации. Также в сообщении говорится, что работа платежных систем происходит с ограничениями после ухода с российского рынка Visa и Mastercard, однако с решениями Apple и Google это не связано.

Эксперты Роскачества отметили, что без обновлений смартфон может проработать очень долго. «Однако не стоит забывать, что при развитии программного обеспечения некоторые версии не смогут работать на устаревшей операционной системе», — подчеркнули авторы.

22 марта глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство находится в диалоге с Apple, и отметил конструктивную позицию компании. «Я уверен, что для пользователей Android рисков не так много. Для пользователей iOS вопросы остаются», — прокомментировал Шадаев возможное отключение смартфонов в России.

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Андрей Ставицкий
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