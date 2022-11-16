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17:56, 16 ноября 2022Россия

Сбившего ребенка на внедорожнике бывшего депутата лишили прав на полтора года

Суд лишил водительских прав на полтора года экс-депутата, сбившего ребенка в Татарске

Фото: СУ СК РФ по Новосибирской области

Татарский районный суд постановил лишить бывшего депутата Сергея Мамонтова, который сбил ребенка на внедорожнике и оставил место ДТП в Новосибирской области, водительских прав сроком на полтора года. Это следует из данных, опубликованных на сайте суда.

Суд признал экс-депутата Мамонтова виновным в административном правонарушении по статье о нарушении ПДД, которое повлекло причинение средней тяжести вредя здоровью потерпевшего.

Постановление суда пока не вступило в силу, говорится на сайте.

Об аварии в Татарске Новосибирской области стало известно 30 октября. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как внедорожник, за рулем которого был Мамонтов, на большой скорости поворачивает во двор и переезжает ребенка. После этого мужчина выходит из машины, наклоняется над пострадавшим, а затем уезжает.

Впоследствии «Единая Россия» исключила Мамонтова из партии. Суд также арестовал бывшего депутата на 11 суток, признав виновным в совершении административного правонарушения по статье об оставлении места ДТП. Также в отношении Мамонтова возбуждено уголовное дело по статье об оставлении в опасности.

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Анастасия Шейкина
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