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12:26, 16 ноября 2022Россия

Минобороны сообщило о двух попытках атаки ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны России заявило о двух попытках атаки ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: Ukrainian Armed Forces / Reuters

На краснолиманском направлении российские подразделения за сутки отразили две попытки ротных тактических групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать позиции России в направлении населенного пункта Коломыйчиха Луганской народной республики. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, в результате противник потерял свыше 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, а также четыре боевые бронированные машины.

Ранее сообщалось, что российские войска отразили попытки атаки Вооруженных сил Украины на южно-донецком направлении в районе населенного пункта Степное Донецкой народной республики. В результате огневого поражения войска ВСУ были отброшены на свои исходные позиции.

Кроме того, Воздушно-космические силы России сорвали попытки наступления трех ротных тактических групп 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ атаковать на купянском направлении, добавили в министерстве обороны.

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Сергей Истомин
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