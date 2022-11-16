Минобороны отчиталось о неудачных попытках атак ВСУ на южно-донецком направлении

Минобороны России сообщило об отражении атак ВСУ на южно-донецком направлении

Российские войска отразили неудачные попытки атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южно-донецком направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«На южно-донецком направлении российскими войсками пресечена атака батальонной тактической группы ВСУ в направлении населенного пункта Степное Донецкой народной республики», — сообщили в российском военном ведомстве.

В результате огневого поражения войска ВСУ были отброшены на свои исходные позиции. При этом российские войска уничтожили более 65 украинских военнослужащих и наемников, а также поразили две боевые машины пехоты, пять бронеавтомобилей и три автомобиля.

Всего, по уточненным данным Минобороны, с начала проведения специальной военной операции Вооруженные силы России уничтожили 333 самолета, 177 вертолетов, 2514 беспилотных летательных аппаратов, 388 зенитных ракетных комплексов, 6644 танка и других боевых бронированных машин, 892 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3587 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7240 единиц специальной военной автомобильной техники.