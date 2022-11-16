Описаны последствия падения ракет на территории Польши

Политолог Леви исключил эскалацию конфликта на Украине из-за падения ракет в Польше

Даже если упавшие в Польше ракеты назовут российскими, это не приведет к эскалации конфликта на Украине, считает политолог Дмитрий Леви. Он предположил, что, вероятнее всего, стороны просто обменяются заявлениями по дипломатической линии. Последствия падения ракет на территории Польши специалист описал в разговоре с «Лентой.ру».

«Несмотря на то, что все, кто традиционно любит обвинять Россию, сделали это сразу же, президент США Джо Байден, наоборот, начал притормаживать подобную риторику. Дело в том, что в западном мире есть две противоположенные силы: одни готовы эскалировать конфликт, другие понимают, что это не нужно никому. Байден сейчас занял вторую сторону», — сказал Леви.

Что касается принадлежности ракет, Леви напомнил о заявлении российского Минобороны, в котором говорилось об отсутствии целей вблизи украинско-польской границы.

«Теоретически, ракеты вполне могут сбиться с курса и улететь. Но, во-первых, не несколько ракет в одну точку, во-вторых, смущает отсутствие на них маркировки, в-третьих, траектория говорит о том, что высока вероятность запуска именно с украинской стороны. Если же это были ракеты-перехватчики, ПВО, то непонятно, что они делали на заданной траектории, если российских ракет там не было», — поделился сомнениями политолог.

Он допустил, что могла иметь место провокация, призванная эскалировать конфликт. Леви считает, что если выяснится, что ракеты, упавшие на территории Польши, все же были российскими, МИД отправит ноту и принесет извинения.

Бывают накладки, сбои, проблемы, трагические ситуации, когда гибнут люди. Но это не приводит к эскалации, если стороны обмениваются нотами и заявлениями. Объявлять войну из-за одной-двух упавших ракет никто не станет Дмитрий Леви политолог

«Конечно, сегодня от НАТО мы услышим о себе много разных слов, но, по сути, ничего нового не узнаем. От Байдена и сильных мира сего уже прозвучали заявления о том, что виновата не Россия, а, значит, эскалация не нужна», — уверен политолог.

О том, что две ракеты упали на зерносушилку в польском селе Пшеводув Люблинского воеводства возле украинской границы, стало известно вечером 15 ноября. Пока польские власти не раскрыли их принадлежность. В результате инцидента два человека погибли.

Сообщение распространилось на фоне новостей о ракетных обстрелах территории Украины, продолжавшихся несколько часов. Президент Украины Владимир Зеленский назвал ракеты российскими, однако Минобороны России отрицает эти слова и указывает, что не наносило удары по целям вблизи польской границы.