Российский полковник назвал упавшие в Польше ракеты «советским наследием»

Полковник Коротченко назвал упавшие в Польше ракеты «советским наследием»

Вероятнее всего, на территории Польши упали украинские зенитные управляемые ракеты комплекса С-300, использовавшиеся для защиты от российских ударов, предположил в разговоре с «Лентой.ру» полковник запаса, военный эксперт Игорь Коротченко. Он назвал их советским наследием Украины.

«Судя по данным российских и западных источников, скорее всего, это были украинские зенитные управляемые ракеты комплекса С-300, которые были использованы для попыток противодействовать российским ударам. Учитывая, что С-300 на Украине уже более 30 лет, это еще оставшееся советское наследие, очевидно, что техническое освидетельствование и контроль не проводились давно, это и могло привести к инциденту, претензии за который стоит предъявлять Украине», — уверен военный эксперт.

Он считает, что инцидент мог произойти из-за ошибки или технической деградации ракеты и зенитного комплекса, находящегося на вооружении Украины.

О том, что две ракеты упали на зерносушилку в польском селе Пшеводув Люблинского воеводства возле украинской границы, стало известно вечером 15 ноября. Пока польские власти на раскрыли их принадлежность. В результате происшествия два человека погибли.

Сообщение распространилось на фоне новостей о ракетных обстрелах территории Украины, продолжавшихся несколько часов. Президент Украины Владимир Зеленский назвал ракеты российскими, однако Минобороны России опровергло эти слова и указало, что не наносило удары по целям вблизи польской границы.