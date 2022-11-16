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01:32, 16 ноября 2022Мир

Президент Польши созовет заседание Совета нацбезопасности

Президент Польши Дуда созовет заседание Совета национальной безопасности 16 ноября
Анджей Дуда

Анджей Дуда. Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Президент Польши Анджей Дуда созовет заседание Совета национальной безопасности в среду, 16 ноября. Об этом заявил глава канцелярии польского лидера Павел Шрот в своем Twitter-аккаунте.

«Президент Анджей Дуда принял решение о созыве завтра Совета национальной безопасности на 12.00 (14.00 по московскому времени)», — написал Шрот.

Вечером 15 ноября польская радиостанция ZET сообщила о взрыве в районе деревни Пшеводув близ границы с Украиной в результате, предположительно, падения двух ракет в зерносушилку. Погибли два человека. Принадлежность ракет польскими журналистами или властями не уточнялась; как отмечает CNN в своей онлайн-трансляции, спустя несколько часов после первых сообщений об инциденте все еще нет официального подтверждения принадлежности упавших ракет.

Министерство обороны России назвало провокациями заявления о возможности причастности Москвы к случившемуся, указав, что опубликованные в Польше снимки обломков на месте инцидента не имеют отношения к российским средствам поражения. В министерстве также отметили, что российские военные в этот день не наносили удары по целям вблизи украинско-польской границы.

По мнению российского военного эксперта Алексея Леонкова, упавшими ракетами могли быть боеприпасы от украинской зенитной ракетной системы С-300.

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Марина Совина
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