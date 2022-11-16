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10:02, 16 ноября 2022Из жизни

Мужчина удалил кобре зубы маникюрными щипцами и попал под арест

Odisha TV: в Индии мужчина поймал кобру и удалил ей зубы при помощи щипцов для ногтей

Житель деревни в индийском округе Болангир, штат Орисса (Одиша), удалил кобре зубы при помощи маникюрных щипцов и попал под арест. Об этом сообщает Odisha TV.

Вира Бисвала поймал кобру и удалил ей зубы при помощи щипцов для ногтей. Запись произошедшего стала вирусной в соцсетях. После этого офицеры Индийской лесной службы арестовали индийца и предъявили ему обвинение в жестоком обращении с животным.

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Зоозащитники требуют сурово наказать Бисвала. «Согласно Закону о защите окружающей среды, пойманную змею нужно выпустить в джунгли. Способ, при помощи которого мужчина удалил кобре зубы, незаконен. Это видео неприемлемо для цивилизованного общества. Мужчина устроил пытку ни в чем неповинному животному», — заявил член службы защиты змей Болангира Сануж Мишра. Он подчеркнул, что после удаления зубов у змеи мало шансов выжить.

В Департаменте лесных ресурсов заявили, что проведут расследование по факту произошедшего. В отношении виновного будут приняты жесткие меры.

Ранее сообщалось, что мужчина в индийском штате Одиша решил отомстить ужалившей его кобре и укусил ее в ответ. Мертвую змею он повесил на шею.

Алиса Дмитриева
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