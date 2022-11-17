Легенда сборной России сделал прогноз на матч с Таджикистаном

Футболист Александр Мостовой спрогнозировал, что сборная России обыграет Таджикистан

Легендарный футболист сборной России Александр Мостовой высказался о товарищеском матче национальной команды против Таджикистана. Экс-игрок сделал это в интервью «Спорт-Экспрессу».

«Могу сказать, что наши должны легко обыгрывать Таджикистан. У нас большое число футболистов вызвано, должны справиться», — спрогнозировал Мостовой. При этом он заявил, что вряд ли будет смотреть игру, так как она не вызывает у него интереса.

Сборная России проведет товарищеский матч с Таджикистаном. Игра пройдет 17 ноября в Душанбе. 20 ноября россияне встретятся с еще одной командой — Узбекистаном. Матч состоится в Ташкенте.

28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а национальная команда лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года.