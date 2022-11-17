Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:39, 17 ноября 2022Мир

Швеция изменила конституцию для вступления в НАТО

Парламент Швеции изменил конституцию для противодействия терроризму, чтобы вступить в НАТО

Фото: Yves Herman / Reuters

Власти Швеции внесли изменения в конституцию, чтобы Турция одобрила заявку Стокгольма на вступление в НАТО. Об этом сообщает Euronews.

Уточняется, что шведский парламент принял поправку в конституцию для более жесткого противодействия терроризму. Отмечается, что это требование Анкары является ключевым для заявки Стокгольма на вступление в альянс.

Поправка была принята 278 голосами в 349-местном парламенте, что позволяет ввести новые законы для ограничения свободы ассоциаций, которые занимаются или поддерживают терроризм. В частности, это позволит расширить уголовную ответственность за участие в террористической организации или ввести запрет на участие в них.

По мнению экспертов, новое законодательство облегчит преследование членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которая признана Анкарой террористической организацией.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Заикина
Обсудить
Последние новости
В США исключили способность ВСУ «выбить» российские войска с Украины
Очевидцы сообщили о звуках взрывов в Крыму
Украина не сможет восстановить инфраструктуру без помощи Запада
Швеция изменила конституцию для вступления в НАТО
Стало известно о возможном визите Си Цзиньпина в Россию
Нарколог развеял миф о меньшем вреде курения кальяна
Министра архитектуры Оренбургской области отправили под домашний арест
Поляка подвергли критике за отказ бесплатно отдать стиральную машину украинцам
Сексолог подсказала главный признак настоящего женского оргазма
Девушка столкнулась с нестандартной семейной традицией ее бойфренда и смутилась
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.