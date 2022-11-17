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10:26, 17 ноября 2022Наука и техника

В США рассказали о модернизации F-35

19FortyFive: пакет обновлений Block 4 улучшит программное обеспечение истребителя F-35

Фото: U.S. Air Force / Wikimedia Commons

Американские истребители пятого поколения F-35 Lightning II получат пакет обновлений Block 4, который улучшит аппаратное и программное обеспечение самолета. Об этом рассказывает издание 19FortyFive.

Пакет Block 4, который обойдется армии США в 15 миллиардов долларов, включает 75 обновлений самолета. F-35 получит обновление центрального процессора Technology Refresh-3. Отмечается, что мощность Technology Refresh-2 недостаточна для работы с модернизированным оборудованием.

Модернизация каждого строевого самолета займет 14 дней. Technology Refresh-3 облегчит установку аппаратных и программных апгрейдов F-35. Все американские F-35 могут получить пакет обновлений Block 4 до 2029 финансового года.

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«Block 4 позволит лучше интегрировать новое вооружение и усовершенствовать систему боевого управления самолетом. Это создает более надежное целеуказание — оно позволит обнаруживать и отслеживать большее количество вражеских истребителей и приближающихся ракет», — пишет издание.

В сентябре стало известно, что компания General Electric завершила испытания нового трехконтурного двигателя с адаптивным циклом XA100, который разрабатывают для F-35.

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Даниил Иринин
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