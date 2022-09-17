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GE завершила испытания нового двигателя с адаптивным циклом XA100 для F-35

GE завершила испытания двигателя с адаптивным циклом XA100 для истребителя F-35

Фото: GE Aviation

Компания General Electric завершила испытания нового трехконтурного двигателя с адаптивным циклом XA100, разрабатываемого в рамках программы Adaptive Engine Transition Program (AETP) для замены силового агрегата F135 истребителя пятого поколения F-35 Lightning II. Об этом сообщает Defense News.

Издание отмечает, что испытания XA100 проходили в два этапа в штатах Огайо и Теннеси. «Теперь мы готовы перейти к программе инженерных и производственных разработок и установить этот двигатель на F-35 до конца этого десятилетия», — сказал вице-президент GE по передовым программам боевых двигателей Дэвид Твиди.

Издание напоминает, что в рамках программы AETP с GE конкурирует компания Pratt & Whitney, которая предлагает модернизировать двигатель F135, а силовые агрегаты с адативным циклом оставить для создаваемого в США истребителя шестого поколения.

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В августе компании Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman, General Electric и Pratt & Whitney получили контракт Военно-воздушных сил США на работы по двигателю для истребителя шестого поколения.

В июле 2020 года президент подразделения Military Engines американской Pratt & Whitney Мэтью Бромберг рассказал журналу Aviation Week & Space Technology, что двигатель с адаптивным циклом XA101 представляет собой будущее силовых установок, в том числе военных.

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Иван Потапов
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