МИД России: страны Запада закрывают глаза на активное минирование ВСУ населенных пунктов

Западные страны закрывают глаза на использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) противопехотных мин и мин-ловушек, в том числе против мирного населения. Об этом заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов.

«С конца июля сего года на Украине участились обстрелы боеприпасами, начиненными именно противопехотными минами ПФМ-1», — сказал он. Дипломат уличил Запад в равнодушии к продолжающемуся активному минированию Киевом населенных пунктов.

По словам Воронцова, ВСУ заминировали Донецк, а также населенные пункты Ясиноватая, Макеевка и Пантелеймоновка. В частности, мины «Лепесток» были хаотично разбросаны вблизи учебных заведений и других гражданских объектов. Он отметил, что в регионе зафиксировано 74 случая подрыва гражданских лиц, в том числе двух детей, на минах ПФМ-1. Уточняется, что один из пострадавших скончался.

Представитель ведомства добавил, что замалчивание подобных фактов ведет к дальнейшей деградации международно-правовой системы в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения. Кроме того, Россия не будет мириться с подобным положением дел, подчеркнул Воронцов.

Ранее ветеран частной военной компании «Вагнер» с позывным Князь назвал мины главной опасностью на фронте.