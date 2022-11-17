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21:49, 17 ноября 2022Мир

В МИД уличили Запад в равнодушии к применению Украиной противопехотных мин

МИД России: страны Запада закрывают глаза на активное минирование ВСУ населенных пунктов
СюжетНаселение России:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Западные страны закрывают глаза на использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) противопехотных мин и мин-ловушек, в том числе против мирного населения. Об этом заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов.

«С конца июля сего года на Украине участились обстрелы боеприпасами, начиненными именно противопехотными минами ПФМ-1», — сказал он. Дипломат уличил Запад в равнодушии к продолжающемуся активному минированию Киевом населенных пунктов.

По словам Воронцова, ВСУ заминировали Донецк, а также населенные пункты Ясиноватая, Макеевка и Пантелеймоновка. В частности, мины «Лепесток» были хаотично разбросаны вблизи учебных заведений и других гражданских объектов. Он отметил, что в регионе зафиксировано 74 случая подрыва гражданских лиц, в том числе двух детей, на минах ПФМ-1. Уточняется, что один из пострадавших скончался.

Представитель ведомства добавил, что замалчивание подобных фактов ведет к дальнейшей деградации международно-правовой системы в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения. Кроме того, Россия не будет мириться с подобным положением дел, подчеркнул Воронцов.

Ранее ветеран частной военной компании «Вагнер» с позывным Князь назвал мины главной опасностью на фронте.

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Марина Совина
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