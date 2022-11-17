В России предложили произвести деофшоризацию

Депутат Делягин: активы, зарегистрированные в офшорах, должны быть переданы государству

Активы, зарегистрированные в офшорах, но существующие в России, должны быть переданы государству до их перерегистрации, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. В разговоре с «Лентой.ру» он предложил произвести деофшоризацию.

Ранее глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил вице-премьеру России Дмитрию Григоренко заморозить активы бизнесменов и глав госкорпораций, которые покинули страну после начала специальной военной операции на Украине.

Я абсолютно это поддерживаю. Чем выше влияние, тем выше ответственность. И человек, обладающий большими капиталами, должен обладать большей ответственностью, чем обычный хипстер, который свободен в своих действиях Михаил Делягин депутат Госдумы

«С другой стороны, эта мера частична и неполна. Необходимо произвести деофшоризацию российской экономики. Все активы, вне зависимости от масштаба, которые зарегистрированы в офшорах, но существуют на территории России физически, должны быть переданы под управление России и возвращаться к своим хозяевам только при их перерегистрации в России. Если эта перерегистрация в течение полугода не будет проведена, то эти активы должны быть конфискованы как бесхозное имущество», — заявил Делягин.

Стало известно, что россияне, которые копят средства на пенсионные выплаты в рамках добровольных программ, могут остаться без льготы. Социальный налоговый вычет с суммы взносов до 120 тысяч рублей могут отменить и трансформировать его в единый налоговый вычет с суммы до 400 тысяч рублей.

