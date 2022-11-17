Власти Германии допустили проблемы с поставками нефти

Die Welt: Минэкономики Германии предупредило о возможных проблемах с поставками нефти

После вступления в силу запрета на ввоз российской нефти в Европу цены на топливо могут резко вырасти, предупредило Министерство экономики и энергетики Германии. Об этом сообщает газета Die Welt.

Власти также допустили, что из-за эмбарго в стране могут возникнуть проблемы с поставками нефти. Ситуация в таком случае будет «сложной, но контролируемой». Ведомство сравнило ее с обстановкой летом 2022 года, когда поставки нефти и других товаров были осложнены из-за низкого уровня воды в реке Рейн.

Для минимизации ущерба правительство ФРГ призвало местные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) PCK Schwedt и TRM Leuna максимально увеличить свои запасы. Предприятия также ведут переговоры с Польшей, стороны обсуждают заключение долгосрочного контракта на поставки топлива. Согласно информации газеты, заводом в Шведте уже заинтересовался ряд инвесторов.

Ранее сообщалось, что получавший до сих пор российскую нефть через нефтепровод «Дружба» НПЗ в Шведте впервые получил европейскую нефть через польский Гданьск. Германия сможет получать через Польшу до 10-12 миллионов тонн нефти в год, но такие поставки обойдутся стране дороже из-за роста затрат на перевалку. Кроме того, дороже будет само топливо, поскольку российская нефть марки Urals торгуется с большим дисконтом к эталону Brent.

Эмбарго Евросоюза на морской импорт российской нефти вступает в силу 5 декабря. В те же сроки ЕС, а также Великобритания, планируют запретить своим предприятиям оказывать различные услуги, связанные с поставками сырья, при условии несоблюдения определенного потолка цен.